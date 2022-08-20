UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области оккупанты снимали преступления на краденый телефон. Их вычислили по фото

Фото: оккупанты в Циркунах снимали преступления на украденный телефон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты во время оккупации Циркунов Харьковской области снимали свои преступления на украденный телефон. Оккупантов удалось идентифицировать по фото, которые загрузились на онлайн-хранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

Он объяснил, что недавно к правоохранителям обратилась жительница Циркунов. В ее Google-хранилище появились фото неизвестных мужчин в военной форме. На кадрах они пьянствовали и развлекались на территории ее дома.

Выяснилось, что во время оккупации российские военные ворвались в дом женщины. Они похитили технику и одежду. Свои преступления оккупанты фотографировали на украденный телефон. Позже кадры загрузились на "облако".

По словам Болвинова, личности большинства оккупантов уже установлены.

"Интересно то, что они родом из крупных городов - Москва, Курск, Нижний Новгород. То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки. Но, судя по поведению этих индивидов, с ними и их печальной судьбой все понятно", - добавил Болвинов.

Стоит отметить, что Циркуны были под оккупацией в течение 72 дней.

Напомним, вечером 17 августа в Салтовском районе Харькове раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие, а среди пострадавших есть люди с нарушениями слуха.

Утром 18 августа россияне обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков