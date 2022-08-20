У Харківській області окупанти знімали злочини на крадений телефон. Їх вирахували по фото

Він пояснив, що нещодавно до правоохоронців звернулася жителька Циркунів. В її Google-сховищі з'явилися фото невідомих чоловіків у військовій формі. На кадрах вони пиячили та розважалися на території її будинку.

З'ясувалося, що під окупації російські військові вдерлися до будинку жінки. Вони викрали техніку та одяг. Свої злочини окупанти фотографували на вкрадений телефон. Пізніше кадри завантажилися на "хмару".

За словами Болвінова, особи більшості окупантів вже встановлені.

"Цікаво те, що вони родом з великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними та їх сумною долею все зрозуміло", - додав Болвінов.

Варто зазначити, що Циркуни були під окупацією протягом 72 днів.