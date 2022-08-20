В Харьковской области оккупанты снимали преступления на краденый телефон. Их вычислили по фото
Российские солдаты во время оккупации Циркунов Харьковской области снимали свои преступления на украденный телефон. Оккупантов удалось идентифицировать по фото, которые загрузились на онлайн-хранилище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.
Он объяснил, что недавно к правоохранителям обратилась жительница Циркунов. В ее Google-хранилище появились фото неизвестных мужчин в военной форме. На кадрах они пьянствовали и развлекались на территории ее дома.
Выяснилось, что во время оккупации российские военные ворвались в дом женщины. Они похитили технику и одежду. Свои преступления оккупанты фотографировали на украденный телефон. Позже кадры загрузились на "облако".
По словам Болвинова, личности большинства оккупантов уже установлены.
"Интересно то, что они родом из крупных городов - Москва, Курск, Нижний Новгород. То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки. Но, судя по поведению этих индивидов, с ними и их печальной судьбой все понятно", - добавил Болвинов.
Стоит отметить, что Циркуны были под оккупацией в течение 72 дней.
Напомним, вечером 17 августа в Салтовском районе Харькове раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие, а среди пострадавших есть люди с нарушениями слуха.
Утром 18 августа россияне обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова.
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