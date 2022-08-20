ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області окупанти знімали злочини на крадений телефон. Їх вирахували по фото

Новость на русском →
Циркуни, Субота 20 серпня 2022 19:06
У Харківській області окупанти знімали злочини на крадений телефон. Їх вирахували по фото Фото: окупанти у Циркунах знімали злочини на вкрадений телефон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські солдати під час окупації Циркунів Харківської області знімали свої злочини на вкрадений телефон. Окупантів вдалося ідентифікувати за фото, які завантажилися на онлайн-сховище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління Харківської області Сергія Болвінова у Facebook.

Він пояснив, що нещодавно до правоохоронців звернулася жителька Циркунів. В її Google-сховищі з'явилися фото невідомих чоловіків у військовій формі. На кадрах вони пиячили та розважалися на території її будинку.

З'ясувалося, що під окупації російські військові вдерлися до будинку жінки. Вони викрали техніку та одяг. Свої злочини окупанти фотографували на вкрадений телефон. Пізніше кадри завантажилися на "хмару".

За словами Болвінова, особи більшості окупантів вже встановлені.

"Цікаво те, що вони родом з великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними та їх сумною долею все зрозуміло", - додав Болвінов.

Варто зазначити, що Циркуни були під окупацією протягом 72 днів.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в Салтівському районі Харкові пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток, а серед постраждалих є люди з порушеннями слуху.

Вранці 18 серпня росіяни обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам