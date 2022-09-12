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В Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд"

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Понеділок 12 вересня 2022 14:18
В Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд" Фото: Су-25 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області гвардійці-спецпризначенці знищили російський літак Су-25. Також захопили трофеї та поповнили "обмінний фонд".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

Під час операції нацгвардійці взяли в полон до десяти російських окупантів поблизу Куп’янська.

"Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25", - пише пресслужба.

Окрім ворожого літака також було знищено:

  • дві вантажівки "Урал";
  • два БТР-82;
  • одну бойову броньовану машину;
  • бензовоз;

"Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд", - додає пресслужба.

Також гвардійці захопили два БТР-80 та подякували росіянам за своєрідний "адресний ленд-ліз".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ЗСУ показали відео в якому наші бійці знищили російський Су-25 на Харківському напрямку.

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