В Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд"

У Харківській області гвардійці-спецпризначенці знищили російський літак Су-25. Також захопили трофеї та поповнили "обмінний фонд".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

Під час операції нацгвардійці взяли в полон до десяти російських окупантів поблизу Куп’янська.

"Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25", - пише пресслужба.

Окрім ворожого літака також було знищено:

дві вантажівки "Урал";

два БТР-82;

одну бойову броньовану машину;

бензовоз;

"Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд", - додає пресслужба.

Також гвардійці захопили два БТР-80 та подякували росіянам за своєрідний "адресний ленд-ліз".