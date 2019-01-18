В Харьковской области в ДТП погибли два пенсионера

Фото: место аварии (hk.npu.gov.ua)

Еще один человек получил ранения

В результате дорожно-транспортного происшествия в Богодуховском районе Харьковской области погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции области.

Как отмечается, авария произошла 18 января около 07:00 на трассе "Харьков-Ахтырка", вблизи села Воскресеновка. Предварительно, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Газель", под управлением 22-летнего водителя.

В результате аварии машины перевернулись. На месте аварии погибли два пассажира легковушки - пенсионеры. Одному из погибших 82 года, лицо другого мужчины устанавливается. Также в аварии пострадал 68-летний водитель авто "ВАЗ". Его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу.

Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета Богодуховского отдела полиции. В настоящее время следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: место аварии (hk.npu.gov.ua)

Напомним, утром 14 января в районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека, еще 9 получили ранения.

РБК-Украина писало, в Винницкой 14 января произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза, один человек погиб, еще трое пострадали.