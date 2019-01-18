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У Харківській області в ДТП загинули два пенсіонери

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 14:40
У Харківській області в ДТП загинули два пенсіонери
Фото: місце аварії (hk.npu.gov.ua)

Ще одна людина отримала поранення

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у Богодухівському районі Харківської області загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області

Як зазначається, аварія сталася 18 січня близько 07:00 на трасі "Харків-Охтирка" поблизу села Воскресенівка. Попередньо, водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автівкою "Газель", під керуванням 22-річного водія.

Внаслідок аварії автівки перевернулися. На місці аварії загинули два пасажири легковика - пенсіонери. Одному з загиблих 82 роки, особа іншого чоловіка встановлюється. Також в аварії постраждав 68-річний водій авто "ВАЗ". Його з закритою черепно-мозковою травмою та забоями доставили до лікарні.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку Богодухівського відділу поліції. Наразі слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: місце аварії (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вранці 14 січня в районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири особи, ще 9 отримали поранення.

РБК-Україна писало, у Вінницькій 14 січня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю бензовоза, одна людина загинула, ще троє постраждали. 

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