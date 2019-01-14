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Під Чугуєвом у ДТП з мікроавтобусом загинули 4 особи

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 10:51
Під Чугуєвом у ДТП з мікроавтобусом загинули 4 особи
Фото: ДТП під Чугуєвом (hk.npu.gov.ua)

Аварія сталася вранці 14 січня

В районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen і легковика Hyundai сталася на трасі неподалік від міста Чугуїв 14 січня близько 08:00.За попередніми даними, в результаті аварії загинули 4 особи. Дітей серед загиблих немає.

"На місце виїхали співробітники поліції, огляд місця події триває. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються", - додали в поліції.

 

Фото: смертельна аварія під Чугуєвом (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області у ДТП з рейсовим автобусом загинули 3 людини.

Раніше також повідомлялося, що у Польщі в ДТП загинув український журналіст Роман Кисіль. За попередніми даними, аварія сталася в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, з вантажівкою Iveco.

 

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