У Вінницькій області сталася потрійна ДТП за участю бензовоза, є загиблий

Фото: ДТП у Вінницькій області (dsns.gov.ua)

Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще три особи отримали поранення

У Вінницькій області сьогодні, 14 січня 2109 року, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю бензовоза, одна людина загинула, ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як зазначається, аварія сталася близько 13:30 неподалік с. Вороновиця, де зіткнулися бензовоз, вантажний "Мерседес" та "ВАЗ 2108".

Фото: ДТП у Вінницькій області (dsns.gov.ua)

"У результаті зіткнення вантажного "Мерседесу", бензовозу та легковика на місці події загинув водій вантажівки. У лікарню госпіталізовані водії інших двох автівок та пасажир "ВАЗу", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці забезпечують рух транспорту в об’їзд місця аварії. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Фото: аварія у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 14 січня, в районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири особи, ще 9 отримали поранення. За фактом аварії поліція відкрила кримінальну справу.