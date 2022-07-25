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В Харьковской области арестовали активы белорусского предприятия на 112 млн гривен

Фото: в Харьковской области арестовали активы белорусского предприятия на 112 млн гривен (МВД)
Автор: Елизавета Драбкина

Полиция установила предприятие в Харьковской области, бенефициарным владельцем которого является гражданин Беларуси. Киевский районный суд Харькова наложил арест на активы предприятия стоимостью более 112 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Установлено, что основной вид деятельности предприятия - изготовление измерительных приборов, инструментов для исследования и навигации.

Указано, что суд наложил арест на белорусскую долю корпоративных прав предприятия и недвижимость площадью более 20 тысяч м. кв. стоимостью более 82 млн гривен, которое уже передано в АРМА. Также арестовано изъятое в ходе обыска имущество на общую сумму более 30 млн гривен.

Напомним, полиция обнаружила 111 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. На них был наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали имущество предприятий России и Беларуси на общую стоимость более 360 млн гривен.

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