Под Ровно при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РбК-Украина)

Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком

В Ровненской области в субботу днем, 9 ноября, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что авария произошла на трассе "Киев-Чоп", неподалеку от села Пустоиванное. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели.

Фото (rv.npu.gov.ua)

Напомни, с начала 2018 года на украинских дорогах произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Всего с начала года полиция обнаружила более 800 тысяч фактов превышения скорости движения. Кроме того, было зафиксировано 94,5 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Накануне в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир легкового авто попали в больницу.

Ранее в Волынской области на автодороге Любешов-Большая Глуша в результате столкновения микроавтобуса с мотоциклом погибли два человека. Водитель допустил лобовое столкновение с мотоциклом, в результате чего погиб на месте вместе с 18-летний пассажиром мотоцикла.