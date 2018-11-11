У Харківській обл. внаслідок аварії загинула 16-річна дівчина

Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Неповнолітній водій перевищив швидкість і зіткнувся з електроопорою

У неділю, 11 листопада, в місті Куп'янськ (Харківська область) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 16-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, 17-річний хлопець, який перебував за кермом Volkswagen, перевищив швидкість і зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Неповнолітній водій та ще один пасажир отримали незначні пошкодження.

У поліції встановили, що автомобіль хлопець взяв у батька без дозволу. Водійського посвідчення не мав.

"Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини аварії встановлюються", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області в суботу вдень, 9 листопада, в результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинули три людини.

Напередодні в Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій "ВАЗ" зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії 29-річний водій автомобіля "ВАЗ" та пасажир легкового авто потрапили в лікарню.

Раніше у Волинській області на автодорозі Любешів-Велика Глуша в результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом загинули двоє людей. Водій допустив лобове зіткнення з мотоциклом, в результаті чого загинув на місці разом з 18-річний пасажиром мотоцикла.