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В Харьковской обл. полиция охраняет все избирательные участки

Новости » Выборы 2019    30.03.2019 - 10:59
В Харьковской обл. полиция охраняет все избирательные участки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На каждом избирательном участке будет нести службу сотрудник ГСЧС

На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальных избирательных участков для голосования на выборах президента Украины. Для обеспечения охраны публичного порядка на избирательных участках привлечены около 3879 сотрудников полиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, сотрудники полиции обеспечивают круглосуточную охрану окружных и участковых избирательных комиссий. Перед привлечением на службу начальники обособленных подразделений проводят инструктажи с личным составом.

"На каждом избирательном участке будут нести службу работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для обнаружения взрывоопасных предметов создано 9 совместных групп взрывотехников", - говорится в сообщении.

Кроме обеспечения публичного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и во время их перевозки членами избирательных комиссий.

Напомним, в день выборов в Украине центральный аппарат и территориальные управления Государственного бюро расследований будут работать в особом режиме.

Также сообщалось, что для того, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов президента Украины, дополнительно сформировано 13 групп взрывотехников и кинологов для проверки сообщений о заминировании избирательных участков.

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