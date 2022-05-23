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На Харьковском направлении войска РФ пытаются удержать позиции, - Генштаб

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Харьковская область , Понедельник 23 мая 2022 18:55
На Харьковском направлении войска РФ пытаются удержать позиции, - Генштаб Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска продолжают попытки сдержать выход бойцов ВСУ на госграницу с РФ в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений", - сказано в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что при поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Тернова Харьковской области. Наступление противника провалилось.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что войска РФ продолжают предпринимать попытки захвата Харьковской области, потому что она является важным стратегическим регионом.

Также мы писали, что враг увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

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Война России против Украины Войска РФ Генштаб ВСУ Харьков
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