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На Харківському напрямку війська РФ намагаються утримати позиції, - Генштаб

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Харківська область, Понеділок 23 травня 2022 18:55
На Харківському напрямку війська РФ намагаються утримати позиції, - Генштаб Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська продовжують спроби стримати вихід бійців ЗСУ на держкордон із РФ у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. Обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів", - сказано у повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що за підтримки артилерії ворог відновив штурмові дії у районі населеного пункту Тернова Харківської області. Наступ противника провалився.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявляв, що війська РФ продовжують робити спроби захоплення Харківської області, тому що вона є важливим стратегічним регіоном.

Також ми писали, що ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення інфраструктури населених пунктів у зоні активних бойових дій.

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