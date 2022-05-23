На Харківському напрямку війська РФ намагаються утримати позиції, - Генштаб
Російські війська продовжують спроби стримати вихід бійців ЗСУ на держкордон із РФ у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. Обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів", - сказано у повідомленні Генштабу.
Також зазначається, що за підтримки артилерії ворог відновив штурмові дії у районі населеного пункту Тернова Харківської області. Наступ противника провалився.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявляв, що війська РФ продовжують робити спроби захоплення Харківської області, тому що вона є важливим стратегічним регіоном.
Також ми писали, що ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення інфраструктури населених пунктів у зоні активних бойових дій.
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