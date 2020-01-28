В Харьковском метро у мужчины обнаружили гранату

В Харькове на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили у мужчины гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищеве в вестибюле станции метро "Площадь Конституции". По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.