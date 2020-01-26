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В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 21:27
В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Харькове произошел взрыв в квартире в жилом доме

В Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полицию области.

Сообщается, что других пострадавших в результате взрыва нет.

"По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты РГД-5, в результате чего погиб житель квартиры. Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении полиции.

Полиция собирается открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

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