У Харківському метро у чоловіка виявили бойову гранату

У Харкові на станції метро "Площа Конституції" поліцейські виявили у чоловіка гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло у відділ поліції в метрополітені 27 січня близько 22:30.

"Співробітники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного жителя смт Васищеве у вестибюлі станції метро "Площа Конституції". За адресою виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. Речові докази вилучені та направлені на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові 26 січня у квартирі в житловому будинку, розташованого в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина.