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В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть погибший

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 15:21
В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть погибший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во дворе взорвалась граната "РГД-5"

Ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги.

РБК-Украина писало, что в среду, 25 декабря 2019 года, около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.

Ранее в Запорожье в ночь на 18 октября 2019 года неизвестные взорвали банкомат, местные правоохранители открыли уголовное дело.

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