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В Харькове крылатая ракета попала возле здания городского совета

Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Харькову. На этот раз нанесли ракетный удар рядом со зданием городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

"Взрывное устройство не попало в здание Харьковского городского совета. Через силу удара в горсовете повылетали окна. Пострадали офисные дома напротив", - пишет пресс-служба Харьковского городского совета.

Напомним, 28 февраля Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу.

Война России против Украины продолжается седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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