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У Харкові крилата ракета влучила біля будівлі міської ради

Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вкотре відкрили вогонь по Харкову. Цього разу завдали ракетного удару поруч з будівлею міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

"Вибуховий пристрій не потрапив до будівлі Харківської міської ради. Через силу удару у міськраді повилітали вікна. Постраждали офісні будинки навпроти", - пише пресслужба Харківської міської ради.

Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу.

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