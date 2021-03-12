Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений . Дело возбудили по факту государственной измены.

СБУ открыла уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти и начала досудебное расследование обстоятельств подготовки и подписания 21 апреля 2010 года Харьковских соглашений, а также соблюдения регламента и процедур при их утверждения народными депутатами.

"По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым", - заявили в спецслужбе.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на вчерашнем заседании поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.