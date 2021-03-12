RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Справу порушили за фактом державної зради.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб органів державної влади та розпочала досудове розслідування щодо обставин підготовки та підписання 21 квітня 2010 року Харківських угод, а також дотримання регламенту та процедур під час їх затвердження народними депутатами.

"За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим", - заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на вчорашньому засіданні доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Харківські угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Як писало РБК-Україна, також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

Хто може потрапити під перевірку СБУ, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки Українидержзрадауголовное дело
Читайте також
Данілов прокоментував обшуки на об'єктах мережі АЗС Glusco
СБУ за сім років відкрила понад 16 тисяч справ за держзраду і тероризм
Прогноз погоди