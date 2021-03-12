Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод . Справу порушили за фактом державної зради.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб органів державної влади та розпочала досудове розслідування щодо обставин підготовки та підписання 21 квітня 2010 року Харківських угод, а також дотримання регламенту та процедур під час їх затвердження народними депутатами.

"За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим", - заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на вчорашньому засіданні доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Харківські угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.