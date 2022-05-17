Харьковская область вводит "сухой закон" до конца военного положения. Но есть исключение

С сегодняшнего дня, 17 мая в Харьковской области запрещена продажа алкоголя до конца действия военного положения. Однако ограничение не касается слабоалкогольных напитков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Как пояснил глава области, запрет не будет касаться продажи слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00.

При этом в заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков будет разрешена до 21:00.

Также полностью продажа алкоголя запрещена:

военнослужащим ВСУ,

Нацгвардии,

правоохранителям и всем лицам, которые имеют внешние признаки принадлежности к силовым структурам (то есть носят форму, имеют вооружение и спецсредства).

Напомним, вчера в Киеве продлили время продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах с 11:00 до 22:00.

Также в Одессе и области разрешили продажу всех видов алкогольных напитков, однако в период с 09:00 до 18:00.

Ранее мы писали, кто имеет право вводить во время военного положения запрет продажи алкоголя.

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