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Харківська область вводить "сухий закон" до кінця воєнного стану. Але є виключення

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Харківська область, Вівторок 17 травня 2022 14:13
Харківська область вводить "сухий закон" до кінця воєнного стану. Але є виключення Фото: Харківська область вводить "сухий закон" до кінця воєнного стану (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від сьогодні, 17 травня в Харківській області заборонений продаж алкоголю до кінця дії воєнного стану. Однак обмеження не стосується слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як пояснив очільник області, заборона не буде стосуватися продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00.

При цьому в закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв буде дозволений до 21:00.

Також повністю продаж алкоголю заборонено:

  • військовослужбовцям ЗСУ,
  • Нацгвардії,
  • правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур (тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби).

Нагадаємо, від учора в Києві продовжили час продажу алкогольних напоїв в барах і ресторанах з 11: 00 до 22:00.

Також в Одесі та області дозволили продаж усіх видів алкогольних напоїв, однак у період з 09:00 до 18:00.

Раніше ми писали, хто має право запроваджувати під час воєнного стану заборону продажу алкоголю.

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