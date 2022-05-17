Харківська область вводить "сухий закон" до кінця воєнного стану. Але є виключення
Від сьогодні, 17 травня в Харківській області заборонений продаж алкоголю до кінця дії воєнного стану. Однак обмеження не стосується слабоалкогольних напоїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Як пояснив очільник області, заборона не буде стосуватися продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00.
При цьому в закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв буде дозволений до 21:00.
Також повністю продаж алкоголю заборонено:
- військовослужбовцям ЗСУ,
- Нацгвардії,
- правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур (тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби).
Нагадаємо, від учора в Києві продовжили час продажу алкогольних напоїв в барах і ресторанах з 11: 00 до 22:00.
Також в Одесі та області дозволили продаж усіх видів алкогольних напоїв, однак у період з 09:00 до 18:00.
Раніше ми писали, хто має право запроваджувати під час воєнного стану заборону продажу алкоголю.
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