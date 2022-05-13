В Одессе и области разрешат продажу алкоголя. Но есть ограничения по времени

С 14 мая в Одессе и области будет разрешена продажа всех видов алкогольных напитков. Однако в период с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал горсовета Одессы.

"Приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области, разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Отмечено, что и в дальнейшем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы писали, кто имеет право вводить во время военного положения запрет продажи алкоголя.

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