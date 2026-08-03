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Над Харковом вже будують "купол" від дронів, результати будуть за три тижні, - ОВА

20:29 03.08.2026 Пн
1 хв
На перший етап будівництва вже виділили 7 мільйонів гривень
aimg Марія Науменко
Фото: антидронові сітки (Getty Images)

Навколо Харкова триває будівництво першого рубежу антидронового захисту. Він стане частиною експериментального проєкту, спрямованого на протидію дронам на оптоволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За словами Синєгубова, проєкт реалізують на базі одного з корпусів.

На створення першого рубежу з обласного бюджету вже виділили 7 мільйонів гривень.

"Уже виділили з обласного бюджету перші 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу. Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за три тижні", - повідомив начальник ОВА.

Якщо експеримент підтвердить свою ефективність, антидроновий захист масштабують на найбільш небезпечні ділянки.

"Далі масштабуватимемо проєкт на найбільш небезпечні ділянки", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, наприкінці червня в Харкові почали встановлювати антидронові сітки на околицях міста через активізацію атак російських безпілотників.

Уже наприкінці липня Синєгубов повідомив про наступний етап захисту - створення над Харковом "купола" для протидії FPV-дронам на оптоволокні.

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ХарківУкраїнаДрони