Над Харьковом уже строят "купол" от дронов, результаты будут через три недели, - ОВА

Вокруг Харькова продолжается строительство первого рубежа антидроновой защиты. Он станет частью экспериментального проекта, направленного на противодействие дронам на оптоволокне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.
По словам Синегубова, проект будет реализован на базе одного из корпусов.
На создание первого рубежа из областного бюджета уже было выделено 7 миллионов гривен.
"Уже выделили из областного бюджета первые 7 миллионов гривен на создание первого рубежа. Он будет направлен на противодействие дронам на оптоволокне. Результаты ожидаем через три недели", - сообщил начальник ОВА.
Если эксперимент подтвердит свою эффективность, антидроновую защиту масштабируют на наиболее опасных участках.
"Будем дальше масштабировать проект на наиболее опасные участки", - добавил Синегубов.
Напомним, в конце июня в Харькове начали устанавливать антидроновые сетки в окрестностях города из-за активизации атак российских беспилотников.
Уже в конце июля Синегубов сообщил о следующем этапе защиты – создании над Харьковом "купола" для противодействия FPV-дронам на оптоволокне.