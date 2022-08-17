Под Харьковом войска РФ пытаются продвигаться, на юге были вынуждены бежать, - Генштаб

Оккупанты в районе Богородичного Донецкой области пытались вести наступательный бой, но успеха не имели и отошли. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 16 августа россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области. Атака была проведена с территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что 15 августа украинские военные ликвидировали 150 оккупантов. Всего с начала полномасштабной агрессии РФ потеряла 43 900 военных.

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