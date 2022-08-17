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Под Харьковом войска РФ пытаются продвигаться, на юге были вынуждены бежать, - Генштаб

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Киев, Среда 17 августа 2022 07:41
Под Харьковом войска РФ пытаются продвигаться, на юге были вынуждены бежать, - Генштаб Фото: войска РФ на юге после попытки атаки были вынуждены бежать (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты в районе Богородичного Донецкой области пытались вести наступательный бой, но успеха не имели и отошли. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.
  • На Харьковском направлении войска РФ с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжают активно вести разведку БПЛА. Также совершались обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще восемнадцати населенных пунктов.
  • Оккупанты нанесли авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалеевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минуют местность – на этот раз возле Лебяжьего.
  • На Славянском направлении противник бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького.
  • В районе Донецка оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.
  • В районе Краматорска зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.
  • На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Войска противника нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Оккупанты предприняли попытки наступательных и штурмовых действий неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имели, отошли. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
  • На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.
  • Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опросного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Волшебное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка. Также российские войска вели наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получили жесткий отпор и отошли. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки. Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.
  • На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.
  • Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.
  • Оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские воины изрядно проредили порядки русских захватчиков и заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, 16 августа россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области. Атака была проведена с территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что 15 августа украинские военные ликвидировали 150 оккупантов. Всего с начала полномасштабной агрессии РФ потеряла 43 900 военных.

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