Під Харковом війська РФ намагаються просуватися, на півдні були змушені тікати, - Генштаб
Фото: війська РФ на півдні після спроби атаки були змушені тікати (Getty Images)
Окупанти в районі Богородичного Донецької області намагалися вести наступальний бій, але успіху не мали і відійшли. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли зі ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку війська РФ з метою коригування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони продовжують активно вести розвідку БПЛА. Також здійснювалися обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще вісімнадцяти населених пунктів.
- Окупанти завдали авіаударів біля Старого Салтова і Мосьпанова. Ведуть наступ недалеко від Лебединого і Базалеевки, бої тривають. Окупанти Дистанційно мінують місцевість - цього разу біля Лебединого.
- На Слов'янському напрямку противник бив з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького.
- У районі Донецька окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається поліпшити тактичне становище військ.
- У районі Краматорська зафіксовані артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в Краматорському районі. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат і відступили.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцева, Білогорівки та Майорська. Війська противника завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Окупанти зробили спроби наступальних і штурмових дій неподалік від Зайцева, успіху не мали, відійшли. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.
- На Авдіївському напрямку з танків і артилерії різних типів обстріляні території поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного і Невельського.
- Ворог завдавав авіаударів у районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії в районі Опитного, бої тривають.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Лук'янівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка. Також російські війська вели наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримали жорстку відсіч і відійшли. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах інженерного та Українського.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України.
- Ворог вживає заходів щодо заповнення втрат. Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини і ще 27 населених пунктів.
- Окупанти завдали авіаційних ударів і вели наступальні бої недалеко від Білогірки. Українські воїни неабияк прорідили порядки російських загарбників і змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.
Нагадаємо, 16 серпня росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області. Атака була проведена з території Білорусі.
Раніше повідомлялося, що 15 серпня українські військові ліквідували 150 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії РФ втратила 43 900 військових.
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