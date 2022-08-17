Під Харковом війська РФ намагаються просуватися, на півдні були змушені тікати, - Генштаб

Окупанти в районі Богородичного Донецької області намагалися вести наступальний бій, але успіху не мали і відійшли. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 16 серпня росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області. Атака була проведена з території Білорусі.

Раніше повідомлялося, що 15 серпня українські військові ліквідували 150 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії РФ втратила 43 900 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.