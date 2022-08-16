Минус 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 900 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 16 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 43900 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1880 (+4);
- боевых бронированных машин - 4152 (+11);
- артиллерийских систем - 989 (+4);
- РСЗО - 263 (+2);
- средства ПВО - 136 (+0);
- самолетов - 233 (+0);
- вертолетов - 196 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 790 (+3);
- крылатые ракеты - 190 (+3);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5);
- специальной техники - 92 (+0).
Напомним, Воздушные силы Украины на юге ударили по двум опорным пунктам и районам скопления техники и оккупантов.
Кроме того, украинские военные поразили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.