Минус 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 900 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Напомним, Воздушные силы Украины на юге ударили по двум опорным пунктам и районам скопления техники и оккупантов.

Кроме того, украинские военные поразили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.