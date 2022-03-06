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Над Харьковом украинские защитники сбили вражеский истребитель

Автор: Сергей Пышкин

Военные Украины ликвидировали еще один истребитель агрессора. Пилот самолета не успел катапультироваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск ВС Украины.

"Около 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ", - пишет глава Харьковской ОДА Олег Синєгубов.

Известно, что пилот катапультироваться не успел и погиб на месте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня же над Черным морем защитники Украины сбили очередной самолет Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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