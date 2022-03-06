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Еще один минус. Над Черным морем украинские защитники сбили вражеский самолет

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 14:03
Еще один минус. Над Черным морем украинские защитники сбили вражеский самолет Фото: над Черным морем украинские защитники сбили вражеский самолет (фото facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Над Черным морем украинские защитники сбили очередной самолет Российской Федерации. Уже 45 самолетов "пошли за российским кораблем".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!", - пишет Братчук.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Одессе 6 марта.

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