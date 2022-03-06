Еще один минус. Над Черным морем украинские защитники сбили вражеский самолет

Над Черным морем украинские защитники сбили очередной самолет Российской Федерации. Уже 45 самолетов "пошли за российским кораблем".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ! ", - пишет Братчук.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Одессе 6 марта.

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