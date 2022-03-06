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Над Харковом українські захисники збили ворожий винищувач

Автор: Сергій Пишкін

Військові України ліквідували ще один винищувач агресора. Пілот літака не встиг катапультуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сухопутних військ ЗС України.

"Близько 18:15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ", - пише голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Відомо, що пілот катапультуватися не встиг й загинув на місці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні ж над Чорним морем захисники України збили черговий літак Російської Федерації.

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