В Польше вследствие пожара в квест комнате погибли 5 подростков

Фото: полиция Польши (из открытых источников)

В городе Кошалин в одной из игровых комнат произошел пожар

В городе Кошалине (Польша) пятеро подростков погибли в результате вспыхнувшего пожара в квест комнат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, с ожогами был госпитализирован 25-летний парень.

"Тела были найдены после того, как пожарные потушили огонь. Жертвами стали 15-летние девочки-подростки. С ожогами госпитализирован 25-летний парень. Он был немедленно допрошен следователями", - говорится в сообщении.

Погибшие праздновали день рождения одной из девочек.

По неофициальной версии, они умерли от удушья угарным газом.

Напомним, ранее сообщалось , что в Польше в ночь с 25 на 26 января 2018 года в местности Мурована-Госьлина около Познани произошел взрыв на газопроводе.

По информации местных властей, граждане, чьи дома пострадали в результате пожара, получат пособие в размере 6 тысяч злотых, а также средства на восстановление домов