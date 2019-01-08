Під Харковом сталася пожежа в санаторії

Фото: місце події (kharkiv.dsns.gov.ua)

Рятувальники запобігли поширенню вогню на всю будівлю санаторію

В селі Березівське Харківської області в 4:30 вівторка, 8 січня, виникла пожежа в санаторії "Курорт Березівські мінеральні води". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС області.

Як повідомляється, по прибуттю рятувальники встановили, що горить перший поверх 6-ти поверхового корпусу. Була загроза розповсюдження вогню на другий поверх. Площа пожежі становила близько 350 кв. м.

Пожежу локалізували о 6:05, 7:41 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюється.

Фото: місце події (kharkiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на пожежах в Україні за минулу добу, 7 січня 2019 року, загинули 17 людей.

Основною причиною виникнення загорянь і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян.

Раніше, 1-2 січня 2019 року на пожежу в Україні загинули 28 людей. Рятувальники закликають неухильно дотримуватися протипожежних норм в приміщеннях.