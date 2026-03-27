Над Харьковом заметили дрон с парашютом: военный объяснил, новая ли это угроза (видео)

В сети распространили видео, на котором над Харьковом летит дрон с раскрытым парашютом. Люди начали гадать - что это и опасно ли это и опасно ли.

Что это за дрон

По словам военного, такие аппараты - не новинка. Речь идет о разведывательном дроне, который запускается с катапульты и оборудован парашютом для безопасного приземления.

"И для того, чтобы сам дрон при посадке не разбился, у него раскрывается парашют, и он плавно спускается на место посадки. Поэтому я считаю, что это дрон-разведчик", - пояснил Киришун.

Такие случаи уже случались. Причем дроны с парашютами есть и в украинской армии.

"Мы же так же пользуемся. У нас в некоторых линий дронов есть дроны с парашютами. Так же может он возвращаться домой, и это может быть наш дрон. То есть и у нас были уже такие случаи - это не новшество", - отметил майор.

Есть ли угроза для людей

По оценке военного - нет. Парашют служит только для защиты самого аппарата во время посадки.

"Вряд ли он может нести какую-то угрозу для населения", - подчеркнул Киришун.