Над Харьковом заметили дрон с парашютом: военный объяснил, новая ли это угроза (видео)
В сети распространили видео, на котором над Харьковом летит дрон с раскрытым парашютом. Люди начали гадать - что это и опасно ли это и опасно ли.
Ситуацию в комментарии РБК-Украина объяснил командир батальона БпС "Архангел" 114 обр ТрО майор Дмитрий Киришун.
Что это за дрон
По словам военного, такие аппараты - не новинка. Речь идет о разведывательном дроне, который запускается с катапульты и оборудован парашютом для безопасного приземления.
"И для того, чтобы сам дрон при посадке не разбился, у него раскрывается парашют, и он плавно спускается на место посадки. Поэтому я считаю, что это дрон-разведчик", - пояснил Киришун.
Такие случаи уже случались. Причем дроны с парашютами есть и в украинской армии.
"Мы же так же пользуемся. У нас в некоторых линий дронов есть дроны с парашютами. Так же может он возвращаться домой, и это может быть наш дрон. То есть и у нас были уже такие случаи - это не новшество", - отметил майор.
Есть ли угроза для людей
По оценке военного - нет. Парашют служит только для защиты самого аппарата во время посадки.
"Вряд ли он может нести какую-то угрозу для населения", - подчеркнул Киришун.
Напомним, РБК-Украина писало, что Россия меняет цели для ударов. Украина же имеет технологии для отражения атак, однако на пути становится блокирование финансирования.
ISW также предостерегал об изменении тактики российских атак по Украине. Россия теперь бьет дольше и шире.