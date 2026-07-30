Над Харьковом планируют создать "купол" против FPV-дронов, - ОВА

В Харькове запускают экспериментальную систему активного противодействия FPV-дронам, в том числе на оптоволокне. В случае успеха пилотного проекта, защиту планируют масштабировать на весь город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире Радио "Хартия" .

Что предполагает проект

Пилотный проект активного противодействия разрабатывается совместно с Вторым корпусом НГУ "Хартия" уже неделю. Точный участок, на котором его запустят, в Харьковской ОВО не называют.

Речь идет о решениях, которые уже работают на фронте, но адаптированы к условиям города.

"Военные тоже экспериментируют, ищут средства активного противодействия. Мы уже неделю прорабатываем с Вторым корпусом НГУ "Хартия" экспериментальный проект, который будет реализовываться на определенном участке территории. Если он будет успешным, мы будем его имплементировать на всю территорию, создавать вокруг Харькова такой купол защиты от FPV-дронов на оптоволокне".

Финансирование

Деньги на эксперимент выделят из областного бюджета. Для масштабирования системы на весь город придется искать дополнительные ресурсы – в частности, через платформу United24.

"Работа очень сложная. Сложные средства, финансирование сложное. Когда он покажет свою эффективность, будем и просить средства через United24, возможно и другие источники будем находить. Для нас это приоритет, это наша ответственность – защита города и нашего гражданского населения", – заметил глава ОВА.

Три эшелона защиты

Активное противодействие FPV должно стать частью трехслойной системы защиты Харькова. Вторым рубежом станет пассивная защита – антидроновые сетки на всей кольцевой дороге, а не только на северных участках.

Сетями также оборудуют Харьковское шоссе на промежутке от кольцевой до пересечения с улицей Академика Проскуры.

Третьим эшелоном станут дополнительные мобильные огневые группы, сбивающие FPV-дроны. По словам Синегубова, речь идет о людях с ружьями или автоматизированных турелях, которые должны уничтожать цели, прорвавшиеся сквозь первые два рубежа.

Сколько дронов долетает в Харьков

По данным ОВА, сейчас в город долетают лишь отдельные дроны из сотен, которые запускает российская армия. Без нынешней системы защиты над Харьковом могло летать около 100 FPV на оптоволокне ежедневно.

"Это уже работает на фронте, однако адаптировано к той ситуации, к имеющимся потребностям. Оно будет эффективно однозначно. Сейчас будем приступать к его реализации", - добавил руководитель ОВА.