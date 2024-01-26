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У Харкові зросла кількість жертв через ракетний удар 23 січня

Фото: у Харкові зросла кількість жертв через ракетний удар 23 січня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу 23 січня. У лікарні померла постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка", - повідомили правоохоронці.

Станом на сьогоднішній ранок внаслідок ракетного удару по Харкову 23 січня загинули 11 осіб.

Нагадаємо, 24 січня на місці зруйнованої п'ятиповерхівки у Харкові завершилися рятувальні роботи. Того ж дня під завалами знайшли ще два тіла жертв. Загиблими виявилися 57-річний чоловік та 56-річна жінка, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду.

Тоді повідомлялося, що кількість жертв зросла до 10.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вранці 23 січня під час масованої ракетної атаки росіяни завдали двох ударів по Харкову. Ворог використав зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери". Найбільше було пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці.

Втретє окупанти обстріляли Харків 23 січня після 22:00. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки та що відомо про наслідки останніх обстрілів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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