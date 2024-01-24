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Обстріл Харкова: рятувальні роботи на місці вчорашнього удару по будинку завершили

Харків, Середа 24 січня 2024 17:23
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Обстріл Харкова: рятувальні роботи на місці вчорашнього удару по будинку завершили Фото: місце російського ракетного удару у Харкові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові завершили аварійні та рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки внаслідок вчорашнього російського ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповіли, що сьогодні, 24 січня, на місці події було вилучено тіла ще двох громадян.

"Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітники ДСНС розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції.

"За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття", - передали в службі.

Ракетний удар по Харкову 23 січня

Нагадаємо, що вчора вранці під час масованої ракетної атаки російські окупанти завдали двох ударів по Харкову. Противник використав зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери". Найбільше було пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці.

Крім того, пізніше інтервенти того ж дня близько 22:00 знову обстріляли Харків. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

У поліції назвали вчорашній день для Харкова один із найважчих з початку повномасштабної війни.

Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки та що відомо про наслідки останніх обстрілів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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