Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки: фото, відео

Російські війська вчора пізно ввечері завдали ракетного удару по Харкову, що став третьою за добу атакою на місто. Ворог поцілив прямісінько у центр міста, обравши за мішень житлову забудову та будівлю наукового закладу.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова та місцеві ЗМІ.

РБК-Україна в матеріалі нижче показує, як виглядає ранковий центр Харкова після ракетного терору росіян.

Не встигнувши оговтатися від масованого ракетного удару вранці 23 січня, Харків здригнувся від нової атаки близько 22:00. Ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони, попередньо, застосувавши С-300 з території Бєлгородської області.

Наразі відомо, що внаслідок вечірнього удару постраждали 9 людей, з них 1 дитина - 4-річна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Крім того, госпіталізовано 4 людей - 2 чоловіка, 2 жінки. Їх стан середній.

Фото: центр Харкова після ракетних ударів ввечері 23 січня (t.me/synegubov)

В місті пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, офісні приміщення, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура.

Друге влучання було неподалік Благовіщенського собору, росіяни поцілили одразу у два будинки, зруйнований дах та вибиті шибки.

У поліції вже назвали вчорашній день для Харкова один із найважчих з початку повномасштабної війни.

"Один з найтяжчих днів для міста з 24 лютого, але він минув, як мине і все, що повʼязано з (РФ - ред.). Ми вистояли і вистоїмо", - написав начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Тим часом місцеві ЗМІ звернули увагу, що вчора під вечірній удар у Харкові потрапила історична будівля архітектора Сергія Загоскіна, що була зведена майже 130 років тому. Вона розташована на вулиці Пушкінській, прямісінько в самому центрі Харкова. Попередньо, по вулиці влучили 2 ракети. Одна - безпосередньо в дах споруди.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора вранці під час масованої ракетної атаки росіяни завдали двох ударів по Харкову: близько 4:00 та 7:15. Ворог бив із системи С-300, Х-22 (Х-32), "Іскандерами". Найбільших руйнувань зазнала багатоповерхівка на Салтівці. Зокрема під завалами загинули мати й дитина, а загалом внаслідок ранкової ракетної атаки постраждали понад 60 людей. Крім того, в місті сталася пожежа на газопроводі.

Третій обстріл прийшовся по Харкову вчора після 22:00. Під удар потрапив зокрема центр міста. На цю мить відомо про 9 постраждалих, у тому числі 4-річну дитину.

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