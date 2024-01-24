ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів

Харків, Середа 24 січня 2024 14:00
UA EN RU
У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів Фото: у Харкові збільшилася кількість жертв через обстріли 23 січня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок обстрілів Харкова 23 січня збільшилася. Загинули 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram та мера міста Ігоря Терехова в Telegram.

Спочатку правоохоронці повідомили, що рятувальники виявили та деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова тіло людини. Стать та інші дані жертви були невідомі.

За словами Терехова, під завалами знайшли два тіла - чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду. Зараз рятівники намагаються дістати їх. Пізніше прокуратура підтвердила це.

За даними Харківської ОВА, загинули 57-річний чоловік та 56-річна жінка.

Таким чином кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. У Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора вранці під час масованої ракетної атаки росіяни завдали двох ударів по Харкову. Ворог використав зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери". Найбільше було пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці.

Втретє окупанти обстріляли Харків вчора після 22:00. Під удар потрапив, зокрема, центр міста. Росіяни вдарили по житловій забудові та будівлі наукового закладу.

Сьогодні Міненерго повідомило, що внаслідок обстрілів окупантами у Харкові десятки приватних будинків залишилися без газу.

У поліції назвали вчорашній день для Харкова один із найважчих з початку повномасштабної війни.

Як виглядає центр Харкова після ракетної атаки та що відомо про наслідки останніх обстрілів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков Війна Росії проти України
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні