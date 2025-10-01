У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару КАБами

За інформацією мера, у Салтівському районі зруйновано приватний будинок, ще 12 осель отримали пошкодження. Руйнувань зазнали також автомобілі та високовольтні лінії. Відомо про одного постраждалого.

У Київському районі через влучання в районі станції метро "Барабашова" спалахнули павільйони. Площа займання перевищила 2,8 тисячі квадратних метрів. Внаслідок вибухів і пожежі постраждали люди.

Як уточнив Терехов, станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Також пошкоджено вхід до метро.

На Салтівці, на вулиці Владислава Зубенка, згоріли 15 гаражів, вибито шибки у багатоповерхових будинках.

Комунальні та екстрені служби працювали всю ніч - пожежники, енергетики, газові та водоканалівські бригади, працівники "Шляхрембуду", "Міськсвітла" та метрополітену одразу стали до роботи, щоб ліквідувати наслідки ударів, відновити світло і водопостачання.

"Ця ніч знову була важкою для Харкова. Але попри удари й руйнування - місто тримається і продовжує жити", - підсумував мер.