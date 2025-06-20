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У Харкові зросла кількість поранених, під час гасіння пожежі вибухнув газовий балон

Ілюстративне фото: у Харкові зросла кількість поранених, під час гасіння пожежі вибухнув газовий балон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, під час ліквідації наслідків нічного обстрілу, на одному з підприємств вибухнув газовий балон. Поранення отримав працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенко, газовий балон вибухнув під час гасіння пожежі на одному з підприємств.

Наразі рятувальник перебуває у стані середньої тяжкості. 

Станом на зараз, як пише "Суспільне", загальна кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до чотирьох. 

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України різними типами ракет, безпілотними літальними апаратами (БпЛА), керованими авіаційними бомбами (КАБи) й артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак безпілотниками терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 20 червня росіяни запустили проти України 86 дронів з шести напрямків.

У Харкові перша хвиля атаки відбулася після 23:00. В місті були зафіксовані прильоти, пожежі та пошкодження багатоповерхівки. Ближче до другої ночі ворог знову атакував місто.

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