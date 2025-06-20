У Харкові зросла кількість поранених, під час гасіння пожежі вибухнув газовий балон

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України різними типами ракет, безпілотними літальними апаратами (БпЛА), керованими авіаційними бомбами (КАБи) й артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак безпілотниками терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 20 червня росіяни запустили проти України 86 дронів з шести напрямків.

У Харкові перша хвиля атаки відбулася після 23:00. В місті були зафіксовані прильоти, пожежі та пошкодження багатоповерхівки. Ближче до другої ночі ворог знову атакував місто.

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