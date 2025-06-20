В Харькове возросло количество раненых, во время тушения пожара взорвался газовый баллон

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины различными типами ракет, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), управляемыми авиационными бомбами (УАБы) и артиллерией. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 20 июня россияне запустили против Украины 86 дронов с шести направлений.

В Харькове первая волна атаки состоялась после 23:00. В городе были зафиксированы прилеты, пожары и повреждения многоэтажки. Ближе к двум часам ночи враг снова атаковал город.

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