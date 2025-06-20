В Харькове возросло количество раненых, во время тушения пожара взорвался газовый баллон

В Харькове, во время ликвидации последствий ночного обстрела, на одном из предприятий взорвался газовый баллон. Ранения получил работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам начальника управления Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, газовый баллон взорвался во время тушения пожара на одном из предприятий.
Сейчас спасатель находится в состоянии средней тяжести.
По состоянию на сейчас, как пишет "Суспільне", общее количество пострадавших в результате обстрела возросло до четырех.
Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины различными типами ракет, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), управляемыми авиационными бомбами (УАБы) и артиллерией. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
К атакам беспилотниками террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 20 июня россияне запустили против Украины 86 дронов с шести направлений.
В Харькове первая волна атаки состоялась после 23:00. В городе были зафиксированы прилеты, пожары и повреждения многоэтажки. Ближе к двум часам ночи враг снова атаковал город.
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