У Харкові зросла кількість поранених, під час гасіння пожежі вибухнув газовий балон
У Харкові, під час ліквідації наслідків нічного обстрілу, на одному з підприємств вибухнув газовий балон. Поранення отримав працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенко, газовий балон вибухнув під час гасіння пожежі на одному з підприємств.
Наразі рятувальник перебуває у стані середньої тяжкості.
Станом на зараз, як пише "Суспільне", загальна кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до чотирьох.
Обстріли України з боку Росії
Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України різними типами ракет, безпілотними літальними апаратами (БпЛА), керованими авіаційними бомбами (КАБи) й артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
До атак безпілотниками терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 20 червня росіяни запустили проти України 86 дронів з шести напрямків.
У Харкові перша хвиля атаки відбулася після 23:00. В місті були зафіксовані прильоти, пожежі та пошкодження багатоповерхівки. Ближче до другої ночі ворог знову атакував місто.
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