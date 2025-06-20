У Харкові зросла кількість поранених, під час гасіння пожежі вибухнув газовий балон

У Харкові, під час ліквідації наслідків нічного обстрілу, на одному з підприємств вибухнув газовий балон. Поранення отримав працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Станом на зараз, як пише "Суспільне", загальна кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до чотирьох.

За словами начальника управління Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенко, газовий балон вибухнув під час гасіння пожежі на одному з підприємств.

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України різними типами ракет, безпілотними літальними апаратами (БпЛА), керованими авіаційними бомбами (КАБи) й артилерією. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак безпілотниками терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 20 червня росіяни запустили проти України 86 дронів з шести напрямків.

У Харкові перша хвиля атаки відбулася після 23:00. В місті були зафіксовані прильоти, пожежі та пошкодження багатоповерхівки. Ближче до другої ночі ворог знову атакував місто.

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