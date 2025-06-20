В Харькове возросло количество раненых, во время тушения пожара взорвался газовый баллон

В Харькове, во время ликвидации последствий ночного обстрела, на одном из предприятий взорвался газовый баллон. Ранения получил работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

По состоянию на сейчас, как пишет "Суспільне", общее количество пострадавших в результате обстрела возросло до четырех.

Сейчас спасатель находится в состоянии средней тяжести.

По словам начальника управления Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, газовый баллон взорвался во время тушения пожара на одном из предприятий.

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины различными типами ракет, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), управляемыми авиационными бомбами (УАБы) и артиллерией. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками террористы прибегают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 20 июня россияне запустили против Украины 86 дронов с шести направлений.

В Харькове первая волна атаки состоялась после 23:00. В городе были зафиксированы прилеты, пожары и повреждения многоэтажки. Ближе к двум часам ночи враг снова атаковал город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.