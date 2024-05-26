UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові знову зросла кількість жертв через удар по "Епіцентру"

Фото: у Харкові знову зросла кількість жертв через удар по "Епіцентру" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок удару по "Епіцентру" у Харкові знову зросла. Станом на ранок відомо про 12 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що десять жертв наразі неопізнано. Травми отримали 43 людини.

Також повідомляється, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову станом на ранок 26 травня зафіксовано загибель 12 людей та поранення 68 мирних жителів.

 

Обстріл Харкова 25 травня

У суботу, 25 травня, російські терористи декілька разів обстрілювали Харків. Близько 16:00 у місті пролунали вибухи, пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр".

У момент атаки в "Епіцентрі" було багато людей. Через атаку сталася масштабна пожежа. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинули працівники гіпермаркету, більше десяти співробітників не виходили на зв'язок.

Вночі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 11 жертв.

Крім того, за декілька годин після атаки росіяни знову вдарили по Харкову. Місцева влада заявила про обстріл центрального району міста, під ударом була житлова забудова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України