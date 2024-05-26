В Харькове снова возросло количество жертв из-за удара по "Эпицентру"

Обстрел Харькова 25 мая

В субботу, 25 мая, российские террористы несколько раз обстреливали Харьков. Около 16:00 в городе прогремели взрывы, позже стало известно, что оккупанты ударили по гипермаркету "Эпицентр".

В момент атаки в "Эпицентре" было много людей. Из-за атаки произошел масштабный пожар. Сообщалось, что в результате обстрела погибли работники гипермаркета, более десяти сотрудников не выходили на связь.

Ночью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об 11 жертвах.

Кроме того, через несколько часов после атаки россияне снова ударили по Харькову. Местные власти заявили об обстреле центрального района города, под ударом была жилая застройка.

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