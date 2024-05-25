Росіяни ударили по центру Харкова: попередньо, в район житлової забудови

Російські війська знову атакували Харків. Попередньо, під обстрілом опинився район житлової забудови в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено о 19:39. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести.

Оновлено 19:27. За даними Синєгубова, внаслідок удару по центральній частині Харкова поранення отримали троє людей.

"Попередньо - район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих - інформація уточнюється", - уточнив у своєму Telegram-каналі мер міста Терехов.

Близько 19:16 глава ОВА написав у своєму Telegram-каналі про російський удар по центру міста.

Обстріли Харкова сьогодні

Нагадаємо, напередодні росіяни ударили двома керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де могло перебувати від 100 до понад 200 цивільних. Наразі відомо про 2 загиблих та понад 30 постраждалих, ще близько 10 людей вважаються зниклими безвісти. На місці події працюють рятувальники.

Детальніше про російський удар по "Епіцентру" - читайте за посиланням.

Також під ворожим ударом сьогодні опинився центральний парк Харкова. Ворожий снаряд не розірвався, тому минулося без загиблих та постраждалих. Наразі рятувальники розміновують вибухонебезпечний предмет.

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